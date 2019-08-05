النيابة تبدأ بإجراء تحقيق موسع بحادث انفجار محيط معهد الأورام

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شرعت النيابة العامة المصرية في إجراء تحقيق موسع بحادث انفجار محيط الأورام، الذي وقع منذ قليل، وقد قام فريق من محققي النيابة العامة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الحادث الأليم، الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين وفيات، وإصابات.

وأعلن فريق النيابة العامة أنه سوف يقوم بمناظرة جثامين المتوفين، وكذلك معاينة مكان وقوع الحادث، إلى جانب ندب العديد من الخبراء الفنيين المختصين من أجل إعداد تقاريهم عن الحادث، وعن أسبابه بإطار التحقيقات الموسعة التي تجريها خلال الوقت الراهن النيابة العامة المصرية بشأن هذا الحادث.

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وقد شهد محيط معهد الأورام القائم في منطقة المنيل انفجارًا مدويًا، وقع مساء الأحد، نبسبب اصطدام سيارات أمام المعهد.

وقد ترددت العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الانفجار قد وقع داخل معهد الأورام بالمنيل بسبب انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة قد أعلنت عن نفيها لهذا النبأ، حيث أكد “المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة”، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار في محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام “معهد الأورام”.

كما أعلن المكتب الإعلامي التابع لجامعة القاهرة، عن نفيه حديث وقوع انفجار داخل معهد الأورام، وأوضح أن الانفجار قد وقع نتيجة حادث تصادم في الشارع الرئيسي أمام المعهد الأورام، وليس بداخله، كما يحاول البعض أن يروج تلك الأنباء، وأشار إلى أن الحماية المدنية، إلى جانب هيئة الإسعاف تقوم بعملها خلال الوقت الراهن من أجل احتواء الأمر.

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