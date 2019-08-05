سيارة عكس الاتجاه.. مصدر أمني يكشف سبب انفجار محيط معهد الأورام

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كشف مصدر أمني سبب حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، مساء أمس الأحد، وأكد المصدر الأمني أن الانفجار نتج عن اصطدام إحدى السيارات الملاكي، بالمواجهة بعدد 3 سيارات في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، كانت تسير بسرعة عالية عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، وأسفر الاصطدام عن حدوث الانفجار، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين، والذين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كانت وزارة الصحة، أعلنت في بيان صدر عنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 أغسطس، أن انفجار سيارة أمام معهد الأورام أسفر عن وفاة 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين، حتى الآن.

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يشار إلى أن سيارة انفجرت أمام المعهد القومي للأورام، مساء أمس الأحد 4 أغسطس 2019، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا بين مصابين ووفيات، كما طال الانفجار 7 سيارات أخرى أمام المعهد واحترقت، وقام معهد الأورام بإجلاء المرضى وطاقم الأطباء والعاملين من المبنى، حرصًا على صحتهم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن من مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا، كما انقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

كما أصدرت المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن فيه أن الانفجار لم يكن داخل معهد الأورام التابع للجامعة، وأنه حدث خارج المعهد، مؤكدًا أنه لا صحة لحدوث أي انفجارات داخل المعهد.