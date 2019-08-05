وزيرة الصحة تصل لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين بحادث إنفجار محيط معهد الأورام

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وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إلى معهد ناصر، من أجل متابعة حالة المصابين في انفجار محيط معهد الأورام، بحسب التصرحيات التي أعلنت عنها القناة الفضائية “إكسترا نيوز” خلال نبأ عاجل لها.

وقد شهد منذ قليل محيط معهد الأورام القائم بمنطقة المنيل انفجارًا مدويًا، بسبب اصطدام عدد من السيارات أمام معهد الأورام.

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وقد ترددت العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية عن أن مصدر الانفجار كان من داخل معهد الأورام بالمنيل، بسبب انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة قد أعلنت عن نفيها لتلك الأنباء، وأكدت أن الأنفجار من وقع في محيط المعهد وليس من داخل المعهد.

كما أكد المكتب الإعلامي التابع لجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية عن حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام التابع إلى جامعة القاهرة، وأكد أن الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه المسموح به فأدى هذا إلى اصطدامها بمجموعة من سيارات التي كانت أمام معهد الأورام مما أدى إلى وقوع الأنفجار.

وقد نفي المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، وأشار إلى أن الانفجار قد بسبب حادث التصادم في الشارع الرئيسي أمام معهد الأورام، وليس من داخله كما يحاول البعض التردد تلك الأنباء، وأشار إلى أن قد تم الدفع بفرق من الحماية المدنية، والدفع بالعديد من سيارات الإسعاف التي تقوم بعملها خلال الوقت الراهن في موقع الانفجار لاحتواء الأمر.

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