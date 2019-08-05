النائب العام يكلف بالتحقيق في حادث “انفجار معهد الأورام”

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أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بالتحقيق في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، وكلف فريقًا من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية بالانتقال إلى وقع الحادث أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، لإجراء المعاينات اللازمة؛ والوقوف على أسباب وقوع الحادث.

كان مصدر أمني كشف عن سبب حدوث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، مساء أمس الأحد، موضحًا أنَّ الحادث نتج عن اصطدام سياراة ملاكي، كانت تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات في دائرة قسم شرطة السيدة زينب.

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وأشار المصدر الأمني إلى أن السيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية جدًا في شارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، ما نتج عنه انفجار السيارة وطالت النيران عددا من السيارات الأخرى، ما أسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، مؤكدًا نقل جميع الضحايا إلى المستشفيات؛ لتلقي العلاج.

وأصدرت وزارة الصحة عقب الحادث، بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 أغسطس، أعلنت فيه أنَّ انفجار سيارة أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أسفر عن وفاة 16 مواطنًا، وإصابة 21 آخرين.

كانت سيارة انفجرت أمام المعهد القومي للأورام، مساء أمس الأحد 4 أغسطس 2019، ما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، وطال الانفجار عدد من السيارات الأخرى أمام المعهد، وقام معهد الأورام بإجراء احترازي حرصا على سلامة المرضى والطاقم الطبي، بإجلاء المرضى وطاقم الأطباء والعاملين من المبنى.

وانتقلت قوات أمن من مديرية أمن القاهرة وعدد من سيارات الإسعاف، إلى محيط الانفجار أمام المعهد على الفور، وكذا قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الانفجار لإخماد النيران قبل امتدادها، كما أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة كل الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

وأصدرت جامعة القاهرة، بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لأي أخبار متداولة بشأن حدوث الانفجار داخل معهد الأورام التابع لها، وأن الانفجار حدث خارج المعهد.