محافظ القاهرة يصل لموقع انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل

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قام خلال الوقت الراهن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بزيارة موقع حادث انفجار في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، الذي وقع منذ وقت قليل.

وقد وقع منتصف الليل، اليوم الاثنين، انفجار مدوي في محيط معهد الأورام القائم منطقة المنيل، بسبب اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه واصطدمت بعدد من السيارات أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل.

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وأكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار المدوي الذي وقع من خارج معهد الأورام، ولا صحة للأنباء التي أعلنت عن وقوع الانفجار داخل المعهد.

وقد أكد المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة خلال بيان مقتضب له إن “المعلومات المبدئية عن الانفجار من خارج معهد الأورام بسبب تصادم سيارة، كانت تسير عكس الاتجاه مع مجموعة من السيارات أمام معهد الأورام.

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