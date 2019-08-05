ارتفاع عدد الوفيات بحادث معهد الأورام إلى 17 شخص حتى الوقت الراهن

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خلال البيان الصادر عنها، إن عدد قتلى حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في منطقة المنيل، قد ارتفع إلى 17 مواطن، وإصابة ما يقرب من 32 آخرين حتى الوقت الراهن.

وقد نشب حريق هائل في محيط المعهد القومي للأورام القائم في منطقة كورنيش المنيل خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين الـ 5 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

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وقد أعلنت مصادر أمنية إنه مساء يوم الأحد، في حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه في الطريق الخطأ في شارع كورنيش النيل، أمام معهد الأورام في دائرة قسم شرطة السيدة زينب،فقد اصطدمت تلك السيارة المواجهة مع بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار مدوي بسبب الإصطدام بين السيارات.

وأضافت المصادر الأمنية، أن الانفجار قد أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين المصريين، والذين قد تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر من أجل تلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء “نيابة جنوب القاهرة الكلية”، إلى موقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام القائم في منطقة القصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة من أجل الوقوف علي أسباب، وكيفية وقوع هذا الحادث الأليم.

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