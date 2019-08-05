تحطم أجزاء من واجهة معهد الأورام.. ومصدر أمني: تجميع أشلاء المتسبب في الحادث

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كلف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، فريقًا من ضباط المباحث لكشف هُوية قائد السيارة المتسبب في حادث الانفجار أمام معهد الأورام التابعة لجامعة القاهرة، الذي أسفر عن إصابة عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، وتحطم 6 سيارات أخرى في مكان الحادث.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنَّ قائد السيارة من ضمن الضحايا الحادث، وأنَّ أشلاءه تم تجميعها من مكان الحادث، موضحًا أنَّ حادث الانفجار ليس جنائيًا، وهو ما أكدته كاميرات المراقبة الخاصة بإشارات المرور في مكان الحادث، وكذا روايات شهود العيان، حيث إنَّ قائد السيارة كان يسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، واصطدم بسيارتين أخريين، ما أسفر عن الانفجار.

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وأكد المصدر الأمني أن حادث الانفجار أمام معهد الأورام أسفر عن تحطم زجاج المعهد، بالإضافة إلى أجزاء من الواجهة الرئيسية للمعهد من ناحية كورنيش النيل.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف فريقًا من أعضاء نيابةِ جنوب القاهرة الكلية، بالتحقيق في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، والانتقال إلى موقع الحادث بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينة؛ للوقوف على أسبابه.

وكشف مصدر أمني سبب حدوث انفجار معهد الأورام، مساء أمس الأحد، وقال المصدر إنَّ الحادث كان بسبب اصطدام سياراة ملاكي، تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية في شارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، فانفجرت السيارة وطالت النيران عددًا من السيارات الأخرى، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الوفيات والمصابين، مؤكدًا نقل جميع الضحايا إلى المستشفيات؛ لتلقي العلاج.

وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال لقاء لها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، ارتفاع عدد الوفيات في حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، إلى 17 قتيلًا بالإضافة إلى كيس أشلاء، وإصابة نحو 32 مواطنا، من بينهم حالات حرجة، مقدمة العزاء لأهالي المتوفين في الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزيرة الصحة، إنَّ مرفق الإسعاف دفع بنحو 42 سيارة إسعاف، عقب وقوع الحادث، لنقل جميع المصابين، مشيرة إلى أنَّ بعض الإصابات ذهبت إلى قصر العيني والمنيرة “مترجلة”، منوهة بنقل المصابين من مستشفى المنيرة إلى معهد ناصر.

ورجحت وزيرة الصحة سقوط عدد من الجثث في مياه النيل، المواجه للحادث، مؤكدة تحويل 34 حالة من مرضى معهد الأورام إلى معهد ناصر ومستشفى المنيرة ومستشفى دار السلام للأورام، لإخلاء المعهد.

وانفجرت سيارة أمام المعهد القومي للأورام، مساء أمس الأحد 4 أغسطس 2019، وطال الانفجار عددًا من السيارات أمام المعهد، وانتقلت قوات الأمن إلى محيط الانفجار أمام المعهد على الفور، وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة كل الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

وأكدت جامعة القاهرة، في بيانٍ صدر عنها، أنه لا صحة لحدوث أي انفجارات داخل معهد الأورام التابع لها، وأن الانفجار حدث خارج المعهد.