الصحة تعلن عن أعداد حالات الحرجة بين مصابي حادث انفجار محيط معهد الأورام الـ32 مصاب

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد،عن أعداد المصابين بحالات حرجة في حادث انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل، حيث صرحت الوزيرة إنه قج تم نقل ما يقرب من 32 مصاباً، و17 جثة، إلى جانب كيس أشلاء بحادث الانفجار.

وأشار الوزيرة إلى أن بعض المصابين قد ذهبوا مترجلين إلى مستشفى قصر العيني، وإلى مستشفى المنيرة، وأنه تم تحويل الحالات الموجودة بمستشفى المنيرة إلى مستشفى معهد لناصر من أجل التسهيل على أهالي المصابين.

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وأضافت الدكتور هالة زايد، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمعهد ناصر الموجودة به خلال الوقت الراهن، أنه قد تم نقل ما يقرب من 34 مريضا من معهد الأورام، وقد تم توزيعهم على مستشفيات معهد ناصر، ومستشفى دار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام.

وأكدت الوزيرة هالة زايد أن إجمالي الإصابات 32 إصابة، منها خمس حالات حرجة بالرعايات المركزة، والباقي الإصابات متوسطة وبسيطة.

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