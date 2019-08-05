جامعة القاهرة: الحريق لم يصل للداخل ومرضى معهد الأورام بخير

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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن كافة المرضى، وجميع العاملين بمعهد الأورام القومي بخير،وأشار المكتب إلى أن آثار الحريق الضخم المدوي الذى اندلع منذ وقت قليل قد وقعت خارج معهد الأورام القائم بمنطقة المنيل، لم تمتد آثاره لداخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.

أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة إلى أن المعلومات الأولية عن حادث الانفجار التي وقع في محيط معهد الأورام، يدل إلى أن الحادث نتج بسبب تصادم بين أكثر من سيارة بسبب سيارة جاءت مسرعة من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار مدوي، وتفحم عدد من كبير من السيارات، ووقوع العديد من الإصابات بين المارة في منطقة المنيل بمحيط معهد الأورام.

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كما أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة إن حادث الانفجار قد وقع ناحية المبنى الإدارى بعيداً عن غرف المرضى، وفور وقوع هذا الحادثه تم تشكيل غرفة طوارئ على الفور، وتشكيل غرفة عمليات تحت رئاسة رئيس الجامعة من أجل متابعة التطورات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات داخل مستشفيات قصر العيني من أجل استقبال أي مصابين من مصابي حادث الانفجار، كما أمر رئيس الجامعة القاهرة بالعمل على تشكيل لجان فنية من أجل معاينة منشآت معهد الأورام، والتأكد من عدم تضررها المعهد بسبب هذا الحادث.

وانتقل رئيس الجامعة القاهرة برفقة عدد من قيادات الجامعة لموقع الحادث من أجل متابعة تطورات الوضع، والأطمئنان على صحة المرضى.

وأهابت جامعة القاهرة بجموع المواطنين عدم التزاحم، أو محاولة دخول مقر معهد الأورام، حرصاً على راحة المرضى، وعدم إثارة الذعر والفوضى، وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة إلى أنه قد تم الإعلان عن حالة الطوارئ، وتم استدعاء الطواقم الطبية من أجل رعاية مرضى معهد الأورام، والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري العمل على إخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم.

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