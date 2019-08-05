بعد حادث الانفجار.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام

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انتقل رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى معهد الأورام التابع للجامعة، عقب حدوث انفجار سيارة أمام المعهد بالشارع الرئيسي، واستقبله مدير معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، وتفقد الخشت أدوار المعهد وكذا الغرف القريبة من موقع الانفجار.

وقدّم مدير معهد الأورام شرحًا مفصلًا لرئيس جامعة القاهرة بشأن الانفجار الذي وقع في المنطقة المواجهة للمعهد بكورنيش النيل، مؤكدًا تضرر الواجهات وبعض الغرف المطلة على مكان الحادث، نتيجة الانفجار.

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ورفع رئيس جامعة القاهرة حالة الطوارئ، مستدعيًا جميع الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد، والوقوف على آخر التطورات.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات انفجار سيارة أمام معهد الأورام، إلى 17 قتيلًا وإصابة نحو 32 مواطنًا، من بينهم 5 حالات حرجة، وقدَّمت وزيرة الصحة العزاء إلى أهالي المتوفين في الحادث، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، الدفع بنحو 42 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث فور وقوع الانفجار، وتحويل 34 حالة من مرضى معهد الأورام إلى معهد ناصر ومستشفى المنيرة ومستشفى دار السلام للأورام، لإخلاء المعهد، مرجحة سقوط عدد من الجثث في مياه النيل.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنَّ قائد السيارة المسبب في الحادث من ضمن الضحايا الحادث، وأنَّ الأمن الموجود في المكان جمع أشلاء المتسبب في الحادث، مشيرًا إلى أنَّ الانفجار ليس حادثًا جنائيًا، وأنَّ سير قائد السيارة عكس الاتجاه وبسرعة عالية، واصطدامه بسيارتين سبب الانفجار.

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فريقًا من أعضاء نيابةِ جنوب القاهرة الكلية، بالتحقيق في الحادث، والانتقال إلى موقع الحادث بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينة؛ للوقوف على أسبابه وتفاصيله.