التفاصيل الكاملة لحادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حادثا أليما أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، الموجود بشارع قصر العيني، حيث انفجرت سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، واصطدمت بسيارتين أخريين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مقتل 17 مواطنا وإصابة 32 آخرين، موضحة أن هناك 5 حالات حرجة بين المصابين، مشيرة إلى احتمالية وجود عدد من الجثث في مياه النيل، سقطت في المكان المواجه لموقع الحادث. وكلف النائب العام فريقًا من أعضاء نيابةِ “جنوب القاهرة الكلية”، بالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة والتحقيق فيه؛ للوقوف على أسبابه وتفاصيله.

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ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه آخر التطورات عن حادث انفجار معهد الأورام، وإليكم التفاصيل:

انفجار بمعهد الأورام في المنيل.. وطوارئ البترول تتدخل

إصابة عدد من الأشخاص بانفجار معهد الأورام.. وجامعة القاهرة تنفي وقوعه داخل المبنى

وفاة 16 مواطنا وإصابة 21 آخرين في انفجار بمحيط معهد الأورام

النيابة تبدأ بإجراء تحقيق موسع بحادث انفجار محيط معهد الأورام

ارتفاع عدد الوفيات في حادث معهد الأورام إلى 17 شخصا.

النائب العام يكلف بالتحقيق في حادث “انفجار معهد الأورام”.

محافظ القاهرة يصل لموقع انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل.

تحطم أجزاء من واجهة معهد الأورام.. ومصدر أمني: تجميع أشلاء المتسبب في الحادث.

وزيرة الصحة والسكان: احتمال وجود جثث بالنيل في حادث انفجار محيط معهد الأورام.

جامعة القاهرة: الحريق لم يصل للداخل ومرضى معهد الأورام بخير.

سياة عكس الاتجاه.. مصدر أمني يكشف سبب انفجار محيط معهد الأورام.

وزيرة الصحة تصل لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين بحادث إنفجار محيط معهد الأورام.