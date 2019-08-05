ماذا حدث في محيط معهد الأورام؟

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دقائق قليلة كانت تفصل المارة والركاب عن منتصف الليل، الذي اعتقدوا أنه سيمر بسلام، لكن دوي انفجار هز وسط العاصمة وتلاه تصاعد كثيف للأدخنة، تلاه حالة من الكر والفر بين المارة في شارع كورنيش النيل في منطقة المنيل، أصاب كثيرين بالذعر، قبل أن يعرفوا مصدر الصوت.

موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي، التسلسل الزمني للأحداث التي شهدها محيط معهد الأورام على كورنيش المنيل في المنيل، قبل منتصف ليل الإثنين بدقائق، وهي كما يلي.

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11.30 مساء الأحد: دوي انفجار هزّ منطقة المنيل وتحديدا في محيط معهد الأورام.

11.35 دقيقة: تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة بلاغا من النجدة بوقوع انفجار في محيط معهد الأورام على كورنيش المنيل في المنيل.

11.40 دقيقة: دفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء وفريق إنقاذ بري.

11.45 دقيقة: فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا في محيط الحادث.

12 صباحا: دفعت قوات الحماية المدنية بتعزيزات إضافية ليصل الإجمالي إلى 15 سيارة إطفاء.

12.5 صباحا: كشفت المعاينة الأولية للحادث عن تفحم نحو 7 سيارات، فضلا عن تحطم واجهة معهد الأورام.

12.30 صباحا: نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق، وبدأوا تنفيذ عملية التبريد.

12.40 صباحا: أغلقت إدارة مرور طريق الكورنيش المؤدي إلى موقع الحادث.

12.50 صباحا: وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى مستشفى معهد ناصر.

1 صباحا: ذكرت وزارة الداخلية أن سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه، فاصطدمت بـ3 سيارات، ما أدى إلى حدوث الانفجار ومصرع وإصابة عدد من المواطنين.

1.30 صباحا: أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بانتقال فريق من نيابة جنوب القاهرة إلى موقع الحادث.

1.45 صباحا: أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في تصريحات تليفزيونية، مصرع 17 وإصابة 32، بينهم حالتان خطرتين، فضلا عن العثور على كيس أشلاء.

3.15 صباحا: أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن البحث مستمر عن ضحايا جدد في نهر النيل المواجه لموقع الانفجار.

3.40 فجرًا: أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد ضحايا انفجار محيط معهد الأورام إلى 19 والإصابات إلى 30.