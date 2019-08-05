طقس معتدل والعظمى في القاهرة 37.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

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يسود البلاد اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2019، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، يكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، وذلك حسبما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2019، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض الدول العربية والأجنبية.

وبحسب خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2019، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض الدول العربية والأجنبية، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

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وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2019، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض الدول العربية والأجنبية، أن حالته تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” في تقريره التالي، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2019، وذلك حسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس من العام الحالي 2019، على بعض المحافظات والمدن المصرية، وبعض الدول العربية والأجنبية، وهي كما يلي.

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

شبين الكوم 26 36

طنطا 25 36

دمنهور 26 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 26 32

مطروح 24 30

السلوم 23 32

سيوة 25 38

بورسعيد 26 33

دمياط 25 33

الزقازيق 26 36

الإسماعيلية 26 37

السويس 26 37

العريش 24 34

رفح 23 33

رأس سدر 27 39

نخل 22 37

نويبع 29 37

طابا 28 36

سانت كاترين 18 33

الطور 27 40

شرم الشيخ 30 40

الغردقة 30 40

مرسى علم 29 39

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 25 39

أسيوط 27 40

سوهاج 28 41

قنا 28 42

الأقصر 29 42

أسوان 30 43

أبوسمبل 30 41

الوادي الجديد 29 43

شلاتين 27 38

أبو رماد 28 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 29 34 ​