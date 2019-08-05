“القوى العاملة” تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص: 3 أيام بأجر كامل

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أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيانٍ اليوم الاثنين الـ5 من أغسطس، إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنَّ الإجازة ستكون 3 أيام بأجر كامل، وذلك للعاملين في القطاع الخاص.

وحددت وزارة القوى العاملة، في بيانها الصادر اليوم، أيام إجازة عيد الأضحى، وهي يوم الوقوف بعرفات واليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

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وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك إذا اقتضت ظروف العمل، مشيرا إلى أن العامل لو عمل في يوم إجازة العيد، فإنه يستحق إضافة إلى أجره عن اليوم الذي يعمل فيه مثلي أجره.

ووجّه محمد سعفان مديريات القوى العاملة في جميع المحافظات بضرورة متابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى في شركات ومنشآت القطاعِ الخاص وذلك على مستوى الجمهورية، وعممت وزارة القوى العاملة بيانها في جميع المديريات.

وتقدم محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بخالص التهاني لجميع عمال وعاملات مصر، منوّهًا بدور العمال الوطني وكذا جهودهم المبذولة لبناء وتنمية مصر.​

وذكرت وزاة القوى العاملة، في بيانها اليوم، أنّ ذلك يأتي إعمالًا للمادة 52 من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، وذلك بشأن تحديد أيام الأعياد.