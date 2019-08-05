أخبار مصر

بعد حادث “المنيل” رئيس الوزراء يوجه بسرعة إصلاح مبنى معهد الأورام

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أول تحرك الحكومة المصرية بشأن حادث إنفجار محيط معهد الأورام بالمنيل
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حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم خالص العزاء لأسر ضحايا حادث “المنيل” الذي وقع مساء أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، اتصالاً مع وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفوري في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة “المقاولون العرب” بدء الإصلاحات.

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وتواصل رئيس الوزراء مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب” للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في مبنى المعهد ​بالسرعة والكفاءة العالية نظراً لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.

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