صلاح ينعي ضحايا حادث إنفجار محيط معهد الأورام ويقدم خالص التعازي لأسرهم

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قدم لاعب كرة القدم المصري، واللاعب الدولي نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خالص تعازيه إلى أسر ضحايا حادث انفجار المعهد القومي للأورام الذي وقت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المنيل، وأعلن دعمه وعزائه إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام.

وقد أعلن اللاعب الدولي محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى وقوع انفجار مدوي في محيط المعهد القومي للأورام القائم بمنطقة المنيل، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابي، وانتقل على الفور لموقع الحادث وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، وتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ملابسات الحادث، وعن عدد المصابين.

كما أمرالمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء “نيابة جنوب القاهرة الكلية”، إلى موقع حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام، لإجراء المعاينات الأولية اللازمة حيال الحادث للوقوف على أسباب، وكيفية وقوع هذا الحادث.

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