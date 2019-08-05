ارتفاع ضحايا انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل إلى 20 قتيلا من بينهم 4 مجهولين

Advertisements

صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل الذي وقع أمام المعهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم إلى 20 حالة وفاة، و47 مصاباً إلى الوقت الراهن.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان خلال البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي لمصابي حادث انفجار محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل يعد مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين، إلى جانب وجود كيس أشلاء.

Advertisements

وقد قامت وزيرة الصحة والسكان بزيارة مصابي حادث الانفجار في مستشفى معهد ناصر صباح الاثنين، من أجل الوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر إلى الاستشاريين، وإلى جميع الأطباء والتمريض على تواجدهم اللحظي في معهد ناصر من أجل استقبال حالات المصابين.

أقرا المزيد أول تحرك الحكومة المصرية بشأن حادث إنفجار محيط معهد الأورام بالمنيل