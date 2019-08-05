إشادة برلمانية.. بتكليفات الرئيس باعتبار المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب

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أعلنت عضو البرلمان المصري البرلمانية منى مني، بتكليفات الصادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والعمل على الارتقاء بمدارسها، التي اعتبر من خلالها أن المقررات العسكرية تعد مواد نجاح ورسوب، التي يدرسها ضباط من رجال قوات الدفاع المدني.

وأردفت النائبة منى منير خلال البيان الصادر عنها اليوم الأثنين، أن تلك التكليفات الرئاسية سوف تعمل على خلق جيل جديد من الشباب، يعي معنى كلمة الوطنية، ويعي بمعنى الكرامة، وخلق حالة من الانضباط، والانتماء الوطني.

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وأضافت البرلمانية، أن تلك هي أولى الخطوات على الطرق الصحيح، ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من عقد بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي، والعسكري، في وزارة الدفاع المصرية بهدف العمل على استغلال السنة الأولى في مدارس التعليم الفني باعتبار أنها فترة تأسيس عسكري للطلاب.

وطالبت النائبة منى منير بالاستعداد لهذا من خلال ضرورة العمل على توفير التجهيزات اللازمة لتلك بالمدارس العسكرية المختارة من أرض الطابور، وأعلام جمهورية مصر العربية، ومكاتب إدارية، إلى جانب حجرات للتدريب بها مساعدات، ووسائل التدريب من شاشات العرض، إلى جانب وجود أجهزة الصوت، بالإضافة إلى وجود أجهزة الكمبيوتر، والعمل على تأمين المنشأت المدرسية من أسوار، وبوابات.

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