عاجل: سيارة تحتوي على متفجرات وراء حادث معهد الأورام و”حسم” متورطة

Advertisements

بعد وقوع حادث انفجار مدوي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في إطار عمليات الفحص المبدئية للحادث، والتي تبين أن احدى السيارات في منطقه القصر العيني وبالتحديد امام “المعهد القومي للأورام” والذي تبين من الفحص المبدئي لها انه الانفجار وقع بسبب تصادم احدى السيارات الملاكي بـ 3 سيارات أخرى، وذلك اثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وقد انتقلت الأجهزة المعنيه، وقد تم جميع إجراءات الفحص، والتحري، وتم تجميع المعلومات اللازمة عن الحادث، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة بحادث انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل، وتم تحديد خط سير السيارة المتسببة في الحادث، حيث تبين انها احدى السيارات المبلغ عن سرقتها بمحافظة المنوفية منذ بضعة اشهر ، كما أشار الفحص الفني للحادث ان السيارة كان بداخلها كمية من المواد المتفجرة هي التي أدت إلى حدوث انفجار قوي بعد التصادم.

Advertisements

كما دلت بعض من المعلومات إلى ان السيارة التي أدت إلى وقع الحادث كان يتم نقلها لأحد الأماكن من أجل استخدامها في العمل على تنفيذ احدى العمليات الارهابيه.

وقد توصلت التحريات المبدئية للحادث وجمع المعلومات عن الحادث إلى وقوف “حركة حسم”، التابعة إلى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وراء الإعداد والتجهيز تلك السيارة المفخخة استعداداً لتنفيذ العمليات الارهابيه بمعرفة احد عناصرها الإرهابية.

جاري العمل على استكمال عمليات الفحص، والتحري، وجمع المعلومات اللازمة عن الحادث، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة بهذا التحرك الإجرامي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

أقرا المزيد ارتفاع ضحايا انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل إلى 20 قتيلا من بينهم 4 مجهولين