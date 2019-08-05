“حادث إرهابي جبان”.. الرئيس السيسي ينعى ضحايا انفجار محيط معهد الأورام

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تقدم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي إلى الشعب المصري،وإلى أسر الشهداء والضحايا الذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي بمحيط منطقة قصر العيني، الذي وقع مساء الأمس.

كتب رئيس جمهورية مصر العربية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم “.

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وقد شهد محيط المعهد القومي للأورام التابع إلى جامعة القاهرة مساء أمس، وقوع انفجار مدوي، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة فائقة، بشارع كورنيش النيل، أمام المعهد القومي للأورام، حيث اصطدمت تلك السيارة بـ 3 سيارات في محيط المعهد، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، بحسب التصريحات التي أعلنتها المصادر الأمنية.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة، من بينهم أربعة جثث مجهولة، وكيس من الأشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى ما يقرب من 47 حالة، وأشارت الوزيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين في الحادث يعد مطمئن بشكل عام، باستثناء ثلاثة حالات فقط فهي حالات خطرة بالرعاية المركزة، وقد قدمت الوزيرة التعازي إلى أهالي المتوفين بحادث معهد الأورام، متمنية لباقي المصابين الشفاء العاجل.

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