على رأس القائمة محمد صلاح ورمضان.. نجوم الرياضة والفن ينعون ضحايا إنفجار معهد الأورام

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بعد وقوع الانفجار المدوي في محيط المعهد القومي للأورام القائم في منطقة المنيل، الذي وقع مساء الأحد، مما أسفر عن مصرع 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، بينهم 3 حالات حرجة إلى الوقت الراهن بناء على التصريحات التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، الأمر الذي لاقى غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارة مشاعر الحزن بينهم، بالإضافة إلى تصدر الحادثة قائمة محركات البحث عبر موقعي “جوجل، تويتر”.

تزامنا مع ذلك الحادث المؤلم الذي شهدت منطقة المنيل مساء أمس، حرص عدد من نجوم الفن، لاعبي ومشاهير الرياضية وعلى نعي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث انفجار محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل.

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محمد صلاح ينعي مصابي وضحايا انفجار معهد الأورام

كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام. — Mohamed Salah (@MoSalah) August 4, 2019

تامر حسني يتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين بحادث المنيل

نتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث المنيل و نسأل الله ان يشفي جميع المصابين #معهد_الاورام — Tamer Hosny (@tamerhosny) August 5, 2019

أحمد السقا: الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام

الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء 💔#معهد_الاورام — Ahmed Elsaka (@ElSaka) August 5, 2019

محمد رمضان: رحمة الله على الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام

رحمة الله علي الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام

اللهم اغفرلهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك واشفي مرضي الحادث الأليم

#معهد_الاورام — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) August 5, 2019

محمد إمام: يقدم خالص التعازي والمواساة في أخواننا ضحايا ومصابين حادث الأورام

خالص التعازي و المواساة في اخواتنا ضحايا و مصابين حادث #معهد_الاورام — محمد إمام (@Mohamed_Emam) August 5, 2019

رانيا يوسف: خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين بمعهد الأورام

خالص التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ، والهم ذويهم الصبر والسلوان #معهد_الاورام — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 5, 2019

محمود كهربا: خالص التعازي والمواسأة لأسر شهداء المنيل

انا لله وانا اليه راجعون .. خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء المنيل ضحايا انفجار معهد الاورام ….اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيراً منها 🤲🤲 — mahmoud kahraba (@MKahraba) August 5, 2019

مصطفى شعبان: اللهم أرحم شهداء الحادث

اللهم ارحم شهداء الحادث و أبدلهم ما هو خير ،، تعجز الكلمات عن التعبير ،، لا حول ولا قوه الا بالله . #معهد_الاورام — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) August 5, 2019

طارق لطفي: خالص عزائي وحزني على ضحايا انفجار معهد الأورام

خالص عزائي وحزني على ضحايا انفجار #معهد_الاورام ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم، ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل شر اللهم آمين — Tarek Lotfy (@Tareklotfyoff) August 5, 2019

أحمد صلاح حسني: أشعر بالحزن لضحايا معهد الأورام

اشعر بالحزن … ربنا يصبر أسر ضحايا معهد الأورام …. يارب صبرهم #معهد_الاورام — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) August 5, 2019

وقد شهد محيط معهد الأورام في منطقة المنيل بعد وقوع انفجار مدوي، مساء يوم الأحد، وقد نتج الحادث عن اصطدام سيارة مسرعة بعدد من السيارات كانت أمام معهد الأورام.

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