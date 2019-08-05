أخبار مصر

نجوم الرياضة والفن ينعون ضحايا إنفجار معهد الأورام

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على رأس القائمة محمد صلاح ورمضان.. نجوم الرياضة والفن ينعون ضحايا إنفجار معهد الأورام
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بعد وقوع الانفجار المدوي في محيط المعهد القومي للأورام القائم في منطقة المنيل، الذي وقع مساء الأحد، مما أسفر عن مصرع 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، بينهم 3 حالات حرجة إلى الوقت الراهن بناء على التصريحات التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، الأمر الذي لاقى غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارة مشاعر الحزن بينهم، بالإضافة إلى تصدر الحادثة قائمة محركات البحث عبر موقعي “جوجل، تويتر”.

تزامنا مع ذلك الحادث المؤلم الذي شهدت منطقة المنيل مساء أمس، حرص عدد من نجوم الفن، لاعبي ومشاهير الرياضية وعلى نعي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث انفجار محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل.

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محمد صلاح ينعي مصابي وضحايا انفجار معهد الأورام

تامر حسني يتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين بحادث المنيل

أحمد السقا: الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام

محمد رمضان: رحمة الله على الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام

محمد إمام: يقدم خالص التعازي والمواساة في أخواننا ضحايا ومصابين حادث الأورام

رانيا يوسف: خالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين بمعهد الأورام

محمود كهربا: خالص التعازي والمواسأة لأسر شهداء المنيل

مصطفى شعبان: اللهم أرحم شهداء الحادث

طارق لطفي: خالص عزائي وحزني على ضحايا انفجار معهد الأورام

أحمد صلاح حسني: أشعر بالحزن لضحايا معهد الأورام

وقد شهد محيط معهد الأورام في منطقة المنيل بعد وقوع انفجار مدوي، مساء يوم الأحد، وقد نتج الحادث عن اصطدام سيارة  مسرعة بعدد من السيارات كانت أمام معهد الأورام.

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