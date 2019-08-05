الإنتاج الحربي يتيح التقسيط على 7 سنوات لـ 5 منتجات منزلية

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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن فتح باب البيع بنظام التقسيط، وبدون مقدم لمجموعة من الأجهزة المنزلية، من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وذلك لكافة العاملين في القطاع العام، والعاملين في قطاع الأعمال، على أن يتم التقسيط بمدة زمنية تتراوح من 6 إلى 84 شهرًا، بالتعاون مع أحد البنوك.

وقد قامت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي، بالنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، اليوم الأثنين عن كافة التفاصيل عن نظام البيع بالتقسيط، وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد عليه التوجه إلى أى من معرض من معارض الوزار في “حلوان، وروكسي، والهرم، والإسكندرية، وطنطا”، من أجل الحصول على عرض الأسعار، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من مفردات المرتب من جهة العمل، وتسليمه إلى البنك.

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وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، أنه حال نجاح تلك التجربة، سوف يتم تعميمها على كافة المعارض الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي، ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصنع حلوان يقوم بإنتاج البوتاجازات، والسخانات، والثلاجات بأحجامها المختلفة، والديب فريزر، والتكييفات.

طارق زيدان: مصنع 360 الحربى لدية 5 خطوط رئيسية للمنتجات المدنية

أعلن رئيس مصنع 360 الحربي المهندس طارق زيدان، إن المصنع يمتلك 5 خطوط رئيسية للمنتجات المدنية التي يتم تسويقها خلال الوقت الراهن بالسوق التجاري المحلي.

وأضاف المهندس طارق زيدان، أن خطوط مصنع 360 الحربي تتضمن على التالي:

السخانات التي تعمل بالبوتاجاز والغاز الطبيعي بسعة 5، وسعة 10 لترات.

البوتاجازات 3 و4 و5 و6 شعلات، تلك البوتاجازات منها ما هو مطور، ومنها ما هو شعبى، وبدأ العمل في هذا الخط بمصنع 360 الحربي منذ فترة الستينيات إلا أنه خضع إلى التحديث والتطوير.

يُنتج مصنع 360 الحربي الغسالات “الفول أوتوماتيك”، للتحميل العلوي والأمامي.

ينتج الثلاجات بسعات مختلفة تبدأ من “9 قدم” وصولاً إلى سعات 14 و16 و18 قدمًا.

مصنع 360 الحربي ينتج “الديب فريزر” سبعة أدراج.

ينتج المصنع التكييفات بقوة 1.5، وقوة 2.25حصان، وقوة 3 حصان “بنوعيها بارد فقط، وبارد، ساخن”.

أسعار منتجات مصنع 360 الحربي

كما أشار المهندس طارق زيدان، إن أسعار المنتجات كالتالي:

السخان سعة 5 لترات تسجل قيمة 1600 جنيهاً مصرياً.

سخان سعة 10 لترات بسعر 2150 جنيهًا مصرياً.

الديب فريزر “5 أدراج” بسعر 7170 جنيهًا مصرياً.

ديب فريزر “7 أدراج” بسعر 7990 جنيهًا مصرياً.

سعر الثلاجة الـ 220 لتر بسعر 5400 جنيه.

سعر الثلاجة الـ 500 لتر بسعر 9150 جنيهًا مصرياً.

سعر والثلاجه الـ410 لترات بسعر 8300 جنيه.

سعر الثلاجة الـ420 لترًا والتي تحتوي على شاشة ديجتال بسعر يصل إلى 9655 جنيهًا مصرياً.

سعر الثلاجة 518 لترًا بتقنية “sbs “، بسعر 17610 جنيهات.

سعر الثلاجة الـ510 لترات بتقنية الـFD يبلغ سعرها 22300 جنيه.

سعر الثلاجة الميني بار يصل سعرها إلى 3040 جنيهًا.

سعر البوتاجاز 4 شعلات لوكس 2145 جنيهًا مصرياً.

سعر البوتاجاز 5 شعلات الاستنالس لوكس 2400 جنيه.

سعر البوتاجاز 3 شعلات 1100 جنيه.

سعر الغسالة الأوتوماتيك تحميل أمامي سعة 7 كجم بـ 5930 جنيهًا مصرياً.

سعر الغسالة الـ10 كجم تحميل علوي 4850 جنيهًا مصرياً.

سعر التكييف بقوة 1.5 حصان بارد 7200 جنيه.

وسعر التكييف بقوة 2.25 حصان بقيمة 9485 جنيهًا مصرياً.

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