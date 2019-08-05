عمرو دياب ينعي ضحايا انفجار حادث محيط معهد الأورام بالمنيل

Advertisements

حرص المطرب المصري الشهير عمرو دياب، على تقديم خالص التعازي إلى أسر ضحايا ومصابي انفجار محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”.

وعلق عمرو دياب الشهير بـ “الهضبة”، “خالص عزائي لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين”.

Advertisements

وقد شهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم محيط المعهد القومي للأورام في منطقة المنيل في الساعات الأولى انفجارًا مدوياً مما أدى لأضرار بالغة في واجهة المعهد، وأجزاء بداخله كما أسفر الحادث إلى الوقت الراهن عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

أقرا المزيد ارتفاع ضحايا انفجار محيط معهد الأورام بالمنيل إلى 20 قتيلا من بينهم 4 مجهولين