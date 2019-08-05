تعرف على قيمة تعويضات شهداء ومصابي حادث معهد الأورام الإرهابي

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أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد فى حادث معهد الأورام ، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، ولمن يمكث 72 ساعة في المستشفى سيتم صرف 5 آلاف جنيه.

بيان وزارة الداخلية حول انفجار معهد الأورام

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً، وضحت فيه حادث انفجار معهد الأورام بمنطقة المنيل، مؤكدة أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام “معهد الأورام” والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، حيث توصلت الاجهزة المعنية بعد تحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

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وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، كما توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ احدى العمليات الارهابيه بمعرفة احد عناصرها.

وتابع البيان، إلى أنه جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تفاصيل حادث معهد الأورام

وأكد المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، حديث مدير معهد الأورام، مشيرًا إلى أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع لجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام المعهد.

حركة حسم وراء تجهيز السيارة المفخخة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، أن التحريات المبدئية عن حادث انفجار معهد الأورام، توصلت إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء تجهيز السيارة المتسببة في الانفجار.