انتصار السيسي تعزي الشعب المصري بضحايا حادث إنفجار معهد الأورام

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نعت قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي، ضحايا الحادث التفجير الإرهابي الغاشم بمحيط المعهد القومي للأورام.

حيث كتب السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم الإثنين: “خالص عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام”.

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وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، تفاصيل الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام. خلال بيان رسمي صادر عن الوزارة، جاء فيه إن الانفجار جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ 3 سيارات أخرى أثناء محاولة سير تلك السيارة عكس الاتجاه بسرعة عالية.

وتبعاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، والذي تبين أن السيارة المتسببة بالحادث مُبلَّغ بسرقتها من أحد المواطنين بمحافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أوضح الفحص الفني للحادث إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المواد المتفجرات التي أدت لحدوث انفجار مدوى عند التصادم مع السيارات الـ 3 أمام المعهد القومي للأورام؟

فيما أوضح البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصري عن إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، الذي وقع أمام المعهد بالمنيل إلى 20 حالة وفاة منهم 4 جثث مجهولة، و47 مصابًا.​

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