الأزهر يدين انفجار معهد الأورام.. ​ويؤكد أن الحادث كشف الوجه الحقيقي للإرهابيين

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أعرب الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات عن إدانته للتفجير الإرهابي الأثيم، الذي وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة قصر العيني بمحافظة القاهرة، حيث أسفر الحادث الغاشم عن وقوع عدد المصابين والضحايا الأبرياء.

بيان الأزهر الشريف عن حادث انفجار معهد الأورام

وشدد شيخ الأزهر الشريف خلال البيان الصادر عنه اليوم الاثنين، على أن ارتكاب تلك الجريمة بمكان مزدحم بالأشخاص الأبرياء من أطفال، ومن نساء، ومن مرضى، وقبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، خلال هذا الشهر الحرام ذي الحجة، يكشف عن الوجه الحقيقي للجماعات الإرهابية، ويفضح كذب التصاقهم بالدين الإسلامي.

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وتابع البيان، “أن هذا الحادث قد بين أن كل ما ترتكبه تلك الجماعات البربرية المتوحشة يخالف تعاليم الدين الإسلامي، ويتنافى مع مقاصده الشريعة الإسلامية السمحة، وفي مقدمتها حفظ النفس، بل هو خروج صريح علي كتاب الله جل وعلا، وتعاليم الأديان قاطبة”.

وأكد شيخ الأزهر الشريف عن وقوفه إلى جانب كافة مؤسسات الدولة المصرية بوجه الإرهاب وعناصره المتطرفة، كما يؤكد أن تلك الجرائم لن تزيد الشعب المصري تكاتفًا، وتماسكًا، وإصرارًا على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره.

وتابع الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر الشريف، يضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يخلص مصر، وشعبها من عصابات القتل والتخريب والإرهاب الأسود، ويتقدم بخالص التعازي وصادق مواساته إلى أسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي الغاشم، داعيًا المولى جل وعلا، أن يتغمدهم برحمته،وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على جميع مصابي الحادث بالشفاء العاجل.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المصرية قد أصدر اليوم الاثنين، تفاصيل عن حادث الانفجار الذي وقع في محيط المعهد القوم للأورام، وأعلن البيان الصادر عن الوزارة الرسمي أن الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ 3 سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه بسرعة عالية.

وتبعاً للبيان الصادر عن الداخلية، تبين أن السيارة المتسببة بهذا الحادث قد تم الإبلاغ عن بسرقتها من أحد المواطنين بمحافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أوضح الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات هي التي أدت إلى حدوث الانفجار عند التصادم.

كما تم إصدار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار الذي وقع أمام المعهد القومي لأورام في المنيل إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين، وإصابة 47 مواطن أخرين.​

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