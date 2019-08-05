توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

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كشف خبراء الأرصاد عن توقعات الحالة الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرين إلى أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ووفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ستكون الرياح معتدلة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

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توقعات الأرصاد لحالة الطقس يوم الثلاثاء 6 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الأربعاء 7 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الخميس 8 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.