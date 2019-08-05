تعرف على سبب تغير لون السماء للأصفر في مصر

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أثار شكل سماء مصر استغراب الكثيرين، بعدما شهدت تغيرا ملحوظا في لونها وقت الغروب، إذ كان لونها أصفر مائلا للاحمرار، ما جعل الكثيرين يظنون أن هذه ظاهرة فلكية تشهدها مصر، وظلوا يبحثون عن تفسير لها، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ التقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، وتساءلوا عن تفسير الأمر.

وكتب حساب باسم “محمد عبدالعزيز” عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لون السما غريب جدا”، ونشر حساب آخر يحمل اسم “حازم أحمد” صورا للسماء ولونها المتغير للأصفر، وكتب “إيه الجو الأصفر الكئيب اللي يقطع النفس ده يا جماعة، ولون السما غريب جدا، إحنا هنموت ولا إيه”.

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وحول تفسير ظاهرة تغير لون السماء، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أوضح أنها ظاهرة طبيعية وعادية جدا، مفسرا سبب تغير لون السماء بأنه “ناتج عن انعكاس الشمس على الأتربة والرمال الموجودة في الهواء، وليس أكثر من ذلك”.

وأضاف رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه “ليس هناك أي ظاهرة فلكية معينة تشهدها مصر حاليا”، مضيفا أن “الأمور طبيعية إلى أبعد مدى هنا، مشيرا إلى أن تغير لون السماء الذي شهدته مصر اليوم ظاهرة تحدث بكثرة، بل إن الأمر يصل أحيانا لأن يصبح لون السماء أكثر احمرارا مما حدث مساء اليوم.