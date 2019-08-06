“استخدمي المياه الغازية”.. حيل بسيطة لتنظيف أواني الطهي المحترقة

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دائما ما تكون ربات البيوت معرضن لحرق الأواني أثناء عملية الطهي، والتي تضعهم في مشكلة مع تنظيفها فهي من أصعب الأمور المُزعجة التي تشغل بال ربة المنزل، فيضطر بعضهن للتخلص منها عن طريق رميها في سهلة المهملات بينما لا تفقد الأخريات الأمل وتظل تسأل عن كيفية تنظيفها.

وفيما يلي نقدم بعض الحيل التي ستسهل عليكِ تنظيف أواني الطبخ المحترقة، وفقًا لـ”recipes.timesofindia”.

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1-ملء الوعاء بالماء الدافئ والصابون

بعدحرق الوعاء، قومي بتبريده وملئه بالماء الدافئ والصابون، واستخدم فرشاة تنظيف، وحركيها بلطف للتأكد من أن الصابون يغطي الوعاء بالكامل، واتركيها لمدة ساعة على الأقل، وكلما زاد الوقت الذي يستغرقه الطعام المحترق في امتصاص محلول الصابون، كان من الأسهل إزالته.

2-استخدمي الإسفنجة

بعد الخطوة السابقة تأتي هذه المرحلة وهي عملية كشط الطعام بعيدًا باستخدام اسفنجة على الوجهين. استخدم الطرف القاسي لإسفنجة على الوجهين لكشط الطعام المحترق. إذا كان بعض الطعام ما يزال عالقًا، كرّر عملية النقع.

3- استخدمي الخل

نظرا لأنه مادة حمضية فعالة لإزالة تلك الحروق، قومي بخلطِ في كوب (240 مل) من الخل، بصبه في الإناء مع ملعقة أو فرشاة، امزجيهم معًا، واتركي الإناء على النار حتى الغليان وتأكدي من تركها مكشوف ثم قومي بنقل الوعاء إلى مكان بارد.

4-استخدمي صودا الخبز

أضيفِي ملعقتين كبيرتين (30 مل) من صودا الخبز واتركيها لمدة 30 دقيقة. وعند استخدامها مع الخل الساخن، تتحول صودا الخبز إلى منتج تنظيف قوي دائما ما يحقق نتائج مبهرة، و لمنع الفيضان المفرط في الأواني الأصغر حجمًا، اسكب ما بين ½ و¾ الخل قبل إضافة صودا الخبز.

5- غسل الوعاء مرة أخرى

بعد 30 دقيقة، اغسلي الوعاء كشطة بإسفنجة على الوجهين، وانثري حوالي 5 ملاعق كبيرة (7.4 مل) من صودا الخبز فوق سطحها وافركيها مرة أخرىبالنسبة لآثار الحروق التي ما تزال عالقة بالوعاء. إذا لزم الأمر، ثم كرري عملية الغليان بالخل.

6- ضعي الوعاء وهو فارغ على النار

ضعها على موقد دون أي ماء إضافي أو صحن الصحون أو أي مواد أخرى، وذلك بالنسبة لأواني المينا أو الفولاذ المقاوم للصدأ، فقد يكون أفضل حل هو تحلل الحرارة النقي، تحويل الحرارة إلى درجة 212 فهرنهايت (100 درجة مئوية) أو أعلى، كما لو كنت تغلي الماء.

ولمعرفة ما إذا كان الوعاء حارًا بدرجة كافية، أسقطِ كمية صغيرة من الماء البارد فيه. إذا تبخر هذا التأثير، فأنت مستعد للمتابعة، فاسكبي بحذر حوالي كوب (240 مل) من الماء الفاتر في الوعاء، ثم ستجدي من السهل إزالة الطعام المحترق.

7- كشط الطعام المحترق باستخدام ملعقة ذات مقبض طويل

لعملية كشط الوعاء المحروق بملعقة طويله أو أداة مشابهة. اضغطي الملعقة على جانب أو أسفل القدر وكشط من خلال كل منطقة محترقة، ثم أضف المزيد من الماء.

8-استخدمي الملح

غلي بعض الماء مع جرعة جيدة من الملح لتخفيف آثار المحروقة. ثم افرك الوعاء بقليل من الملح.

9-استخدمي البصل

كل ماعليكي فعله في هذه الطريقة هو ملء الوعاء المحترق بالماء، ثم إضافة من 5 إلى 6 شرائح من البصل (الطبقة الخارجية من البصل) وتسخينها على لهب مرتفع وإغلاق الغطاء. واتركيها تغلي لمدة من 20 إلى 30 دقيقة. ثم قومي بإخراجه من الفرن وقومي بتنظيف السطح بالصابون العادي.

10-استخدمي المياه الغازية

يُسكب القليل من الكولا في المقلاة ويترك على نار هادئة. بعد بضع دقائق، ستجدي أن البقع السوداء تختفي.