تعرف على تعليق قطر على حادث معهد الأورام

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أعربت دولة قطر في بيان لها اليوم الإثنين، نقلته جريدة الراية القطرية عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” للانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة “المنيل” في القاهرة، وأدى إلى مصرع 20 شخصًا، وإصابة 47 آخرين.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، موقف الدوحة الثابت من “رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”،كما عبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: “الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، كما تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم، وكانت في طريقها لاستهداف مديرية أمن الجيزة.

وأعلنت حركة حسم الإرهابية مسئوليتها عن هذا الحادث.