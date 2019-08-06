ساويرس بمليون جنيه وهشام طلعت مصطفى 10 مليون..مشاهير يتبرعون لترميم معهد الأورام

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بعد وقوع حادث أمس، أمام معهد الأورام، وما سببه من وفيات وإصابات وتلفيات سارع الكثير من المشاهير ورجال الأعمال إلى التبرع لتمريم المعهد ليرجع كالسابق.

هشام طلعت مصطفى

وقدم رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات، خالص التعازي لأسر الشهداء والمصابين إثر الحادث الإرهابي الذي خلف أمس وفاة 21 شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

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و أعلن طلعت من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دي إم سي” على قناة دي إم سي، منذ قليل، التبرع بـ 10 مليون جنيه لصالح ترميم المعهد القومي للأورام.

محمد بن زايد

كما أعلن الإعلامي عمرو أديب، تبرع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لصالح ترميم المعهد القومي للأورام بـ50 مليون جنيها.

أبو هشيمة

وتبرع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمليون جنيه لترميم معهد الأورام، حسبما أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تبرعه، بمليون جنيه لترميم معهد الأورام، عقب الحادث الذي أدى إلى تلفيات شديدة بالمبنى.

جمعية الأورمان

وأعلنت جميعة الأورمان عن تبرعها بـ 10 مليون جنيه لترميم معهد الأورام.

نجيب ساويرس يتبرع بمليون جنيه لترميم معهد الأورام

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تبرع المهندس نجيب ساويرس بمليون جنيه لترميم معهد الأورام، عقب الحادث الذي أدى إلى تلفيات شديدة بالمبني.

محمد أبو العينين يتبرع لمعهد الأورام

وأعلن رجل الأعمال ورئيس مجلش إدارة شركة كليوباترا جروب، التبرع بكل السيراميك المطلوب لإعادة ترميم معهد الأورام مجانا، وذلك حسبما قال الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه على شاشة “صدي البلد”.

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد أعلن عن فتح التبرع لترميم معهد الأورام عقب الحادث الذي أدى إلى تلفيات شديدة بالمبني، عقب انفجار بمحيط المعهد، خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، لافت إلى أنه يسستمر في أخذ التبرعات طول الحلقة للمساهمة في ترميم المعهد.

واستبعد الإعلامي عمرو أديب نية استهداف السيارة المفخخة مديرية أمن الجيزة، والسفارات، مشيرًا إلى أن مكان الإنفجار لم يكن هو المستهدف، كما نشر مقطع فيديو جديد لحادث انفجار السيارة المفخخة من جهة آخرى، ويظهر إسراع السيارات التي لم يصبها الانفجار، للخلف بسرعة شديدة للابتعاد عن مكان الانفجار.