كيف علق الرئيس السيسي على تبرعات المصريين ورجال الأعمال لصالح معهد الأورام؟

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باستجابة المصريين وتبرعات رجال الأعمال المصرية وولي عهد أبو ظبي، لصالح ترميم المعهد القومي للأورام .

وكتب “السيسي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ما أجمل حسن التكاتف والتكافل، في مواجهة قبح تأثير الإرهاب..وأنا أري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو اهل بلدنا المصريين، في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار”.

وأضاف الرئيس السيسي في تدوينته: “هذا إن دل، فهو يدل علي حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بان نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة”، خاتما حديثه “حمي الله اوطاننا ووقاها من كل شر”.

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وكان الإعلامي عمرو أديب، أعلن عن تبرع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، لصالح ترميم المعهد القومي للأورام بـ50 مليون جنيها، كما اعلنت جميعة الأورمان عن تبرعها ب10 مليون جنيه، ومثلهما لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومليون جنيه لرجل الأعمال نجيب ساويرس.