الأرصاد الجوية تعلن عن توقعات طقس اليوم الثلاثاء.. القاهرة 36

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أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتهم لطقس اليوم الثلاثاء، حيث توقعوا أن يسود اليوم، طقس معتدل على مدن ومناطق السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار رطب على محافظات ومدن الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى مناطق ومدن شمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة على مناطق ومدن جنوب الصعيد، خلال ساعات نهار لطيفاً خلال ساعات الليل، وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن الشبورة المائية سوف تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق الشمالية للدولة المصرية، وخصوصاً في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية أو المسطحات المائية.

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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدن ومناطق السواحل الشمالية، أما بالنسبة إلى نشاط الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على مدن ومناطق السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة البحار

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط فقد توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالته مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار وحركة الرياح السطحية عليه شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الدولة المصرية

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 24 36

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 26 35

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 27 38

نخل 20 36

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 18 32

الطور 28 37

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 31 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 26 37

المنيا 26 37

أسيوط 27 38

سوهاج 28 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 37

أبو رماد 27 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 28 33​

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