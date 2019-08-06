أول تحرك برلماني لمواجهة أسباب حادث إنفجار محيط معهد الأورام

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صرح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري النائب يحيى كدواني، إن قانون المرور الجديد، يتضمن فرض عقوبات تعد صارمة، من أجل مواجهة السير عكس الاتجاه.

وأوضح البرلماني خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتقدم بمقترح من أجل تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، بالحبس لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة كاملة، لتكن تلك العقوبة رادعة وقوية لكل من تسول له نفسه مخالفة قواعد المرور.

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وقد أعلن النائب عن استنكاره للحادث الإرهابي، الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام وأسفر عن وفاة 20 مواطن، وإصابة العديد من المواطنين، وأكد النائب أن البرلمان المصري يسرع بمناقشة قانون المرور الجديد خلال فعاليات الجلسة العامة، خلال عودة المجلس إلى الانعقاد، لفت إلى أن اللجان النوعية المختلفة قد انتهت من العمل على إعداد المسودة النهائية الخاصة بالقانون.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، قد تقدم بخالص التعازي إلى أسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام، وأكد على عزم الدولة المصرية على اقتلاع الإرهاب من جذوره.​

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