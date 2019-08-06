سعر الدولار يستقر أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك

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استقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالبنوك المصرية المحلية بشكل نسبي، حيث سجل متوسط السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري ما يقرب من 16.4953 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.5953 جنيهاً مصرياً، في مقابل سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس حيث سجل سعر الشراء 16.4975 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.5975 جنيهاً مصرياً.

كما سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي 16.55 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

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سجل سعر صرف الدولار اليوم بالبنك العقاري المصري العربي سعر الشراء 16.54 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع 16.64 جنيهاً مصريا، وسجل سعر الدولار اليوم خلال تعاملات المصر العربي الدولي 16.53 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، وسجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

كما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16.51 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.61 جنيهاً مصرياً ببنوك التالية:

بنك مصر قناة السويس.

البنك الأهلي المصري.

بنك عوده.

بنك مصر.

البنك الكويت الوطني.

بنك الاستثمار العربي.

بينما سجل سعر صرف الدولار 16.50 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.60 جنيهاً مصرياً في بنوك التالية:

بنك كريدي أجريكول.

البنك العربي الأفريقي.

بنك البركة.

البنك الأهلي الكويتي.

البنك المصري الخليجي.

بنك مصر إيران.

البنك الأهلي اليوناني.

بنك المشرق.

بنك إتش إس بي سي.

كما سجل سعر صرف الدولار في البنوك التالية: “الأهلي المتحد، وبنك بلوم، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك التعمير والإسكان”، ما يقرب من 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.59 جنيهاً مصرياً، بينما سجل سعر الدولار في البنك التالية “بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي” ما يقرب من 16.48 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.58 جنيهاً مصرياً.

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