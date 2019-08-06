الإسكان ومحافظة القاهرة يتابعان إجراءات تسكين مشروع “روضة السيدة”

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عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اجتماع مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بحضور عدد من مسؤولى في الوزارة، والمحافظة، من أجل متابعة موقف مشروع تطوير “روضة السيدة تل العقارب سابقاً”، القائم في منطقة السيدة زينب، مع عرض الموقف والإجراءات الخاصة بتسكين الوحدات السكنية بمشروع روضة السيدة.

وزير الإسكان يؤكد على أهمية التواجد الأمنى بمشروع روضة السيدة

شدد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، خلال فعاليات الاجتماع، على أهمية التواجد الأمني في مشروع روضة السيدة تل العقارب سابقاً، مثل تواجد الشرطة، أو شركة أمن خاصةن من أجل العمل على الحفاظ على مستوى الانضباط في تلك المنطقة، كما أكد أيضاً على أهمية الإدارة القوية للمشروع، من أجل منع أى مخالفات أو منع أي تعديات، والحفاظ على المستوى الحضارى الخاص بمشروع روضة السيدة، وأكد على ضرورة عدم التهاون مع أى مخالفات.

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التأكيد على ضرورة سرعة حصر الملاك والشاغلين بمنطقة الطيبى تمهيداً لتطويرها

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى ضرورة سرعة العمل على حصر الملاك، وكذلك حصر الشاغلين في منطقة الطيبى “روضة السيدة 2″، تمهيداً لتطويرها، وكذا أكد على ضرورة سرعة البدء بتطوير منطقة سور مجرى العيون.

وأوضح مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق، أنه يوجد 16 بلوك سكني، كنماذج مختلفة في مشروع روضة السيدة 1، بها ما يقرب من 815 وحدة سكنية “يتكون هذا النموذج السكني من غرفتين وصالة”، وبه ما يقرب من 519 وحدة سكنية على مساحة 6 متر مربع،، إلى جانب وجود 156وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 72 متر مربع، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه ما يقرب من 56 وحدة سكنية بمساحة تصل إلى 82 متر مربع، و84 وحدة بمساحة تصل إلى 90 متر مربع، وأضاف أنه قد سبق تسكين قاطني المشروع بوحدات بالإيجار على نفقة الحكومة المصرية، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها، وهو ما يتم خلال الوقت الراهن للمستحقين.

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