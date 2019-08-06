حدثت لأول مرة.. “الأرصاد” تكشف سبب تغير لون السماء للأصفر والأحمر

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حالة من الجدل شهدتها مصر وبعض الدول العربية في شمال أفريقيا، وبعض الأجزاء في المملكة العربية السعودية، عقب تلون السماء باللونين الأصفر والأحمر، مساء أمس الاثنين، حيث تغير لون السماء بشكلٍ ملحوظ عند غروب الشمس، وظن عدد كبير من المواطنين أن مصر والدول التي شهدت هذا التغير ربما ستشهد ظاهرة فلكية.

ووصل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”تويتر”، و”إنستجرام”، حيث التقط عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل صورًا للسماء ترصد هذه الظاهرة، متسائلين حول سبب حدوثها.

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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، اليوم الثلاثاء الـ6 من أغسطس لعام 2019، سبب تغير لون السماء إلى اللون الأصفر المائل للإحمرار، مساء أمس الاثنين.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلته هاتفية في برنامج “صباح الورد”، على قناة TEN، إن الظاهرة التي تعرضت لها البلاد، مساء أمس، والتي غيرت لون السماء إلى اللون الأصفر المائل للإحمرار، لم تحدث في مصر فقط، وإنما شهدتها بعض الدول العربية أيضا منها المملكة العربية السعودية، وكذا بعض دول الشمال الأفريقي، مثل ليبيا وتونس والمغرب.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، أن هذه الظاهرة نادرة الحدوث وهي ظاهرة طبيعية لا ضرر منها، وأنها حدثت بسبب وجود بعض الشوائب في طبقات الجو العليا، مشيرًا إلى أنَّ انعكاس ضوء الشمس على هذه الشوائب جعلها تظهر باللون الأصفر المائل للإحمرار، وقت الغروب.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ظاهرة تغير لون السماء، مساء أمس، حدثت للمرة الأولى، فمصر أول مرة تتعرض لمثل هذه الظاهرة.