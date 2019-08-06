نقل وانتداب 71 قيادة.. شعراوي يعتمد حركة تنقلات قيادات المحليات

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أصدرت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، الـ6 من أغسطس لعام 2019، بيانًا أعلنت فيه اعتماد حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، حيث شملت الحركة انتداب ونقل نحو 71 قيادة في جميع محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، إنَّ وزارة التنمية المحلية تتابع باستمرار أداء قيادات المحليات على مستوى الجمهورية، ومن ثمَّ تجري لجميع القيادات تقييمات بداية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين، وكذا رؤساء المدن والأحياء، لجعل المتميزين دائما في مناصب عالية، ومحاسبة المقصرين منهم، وذلك من أجل دفعِ عجلة التنميةِ في جميع محافطات الجمهورية، لتقديم خدمات جيدة إلى الموطنين.

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وتضمنت حركة المحليات الجديدة تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران من سكرتير عام مساعد الجيزة إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل الدكتور أيمن عبد المنعم مختار من سكرتير المنوفية إلى سكرتير عام القليوبية، وتصعيد اللواء علاء رشاد حنفي من سكرتير عام مساعد الشرقية إلى سكرتير عام المنوفية، ونقل اللواء عصاك الدين الليثى من سكرتير عام دمياط إلى سكرتير عام سوهاج، وكذا نقل الدكتور عواد أحمد علي من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط.

كما تضمن الحركة تعيين 9 في منصب سكرتير عام مساعد جديد وذلك من رؤساء والمدن والأحياء والمراكز المتميزين، وهم محمد فوزي عوض سلام من رئيس حي السويس إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وطارق محمد إبراهيم الوراقي من رئيس حي شرق مدينة نصر إلى سكرتير عام مساعد سوهاج، وجمال محمد عبدالله مسعود رئيس مدينة طامية في الفيوم إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، ومحمد حنفي الصافي من رئيس مركز ومدينة الزقازيق إلى سكرتير عام مساعد الشرقية، وأشرف محمد موافي رئيس مدينة قويسنا إلى سكرتير عام مساعد الفيوم، وياسر فاروق حفناوي من رئيس مركز ومدينة الخانكة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ، وحسام حمودة أحمد من رئيس مركز ومدينة نبروة إلى سكرتير عام مساعد بني سويف، ومحمد محمود أنيس من رئيس حي عابدين إلى سكرتير عام مساعد مطروح، وجمال عبدالرشيد الحسينى من رئيس مدينة الجيزة إلى سكرتير عام مساعد دمياط.

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أنَّ حركة التنقلات الجديد لقيادات المحليات، شملت أيضًا نقل نحو 53 رئيس حي ومدينة ومركز إلى مواقع أخرى غير مواقعهم لكن في المحافظة نفسها، وبعضهم في محافظات أخرى، مشيرًا إلى أنَّ الحركة تضمنت كذا نقل بعض القيادات إلى وظائف إدارية.