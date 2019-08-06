في حال موافقته يوم السبت.. الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة منفرداً

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أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد متابعى صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، حول حكم صيام يوم عرفة، جاء نص السؤال، “ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا إذا وافق يوم السبت؟”.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب لهذا، كأن وافق عادةً له، كمن يصوم يومًا، ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة، أو إذا وافق يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، إذا وافق يوم السبت، أو كان الصوم من أجل قضاء ما على المسلم من أيام عن شهر رمضان”.

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وتابعت دار الإفتاء المصرية، إجابتها على هذا السؤال، “لا مانع شرعًا، من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق صيام يوم عرفة”.

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