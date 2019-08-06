طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن زيادة معدلات جرائم الخادمات

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أعلن عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري النائب فايز بركات عن تقديمه طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بـ “الخادمات”، سواء الجرائم التي ترتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل، وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك لحقوق الخادمات.

وأشار البرلماني، خلال البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى وجود العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدل جرائم الخادمات داخل المجتمع المصري، ومن أبرزها، تردي أحوال عدد كبير من الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية، وسوء معاملة أصحاب المنزل لهن، مما يؤدي إلى تولد نوع من أنواع الحقد لديهن يدفعهن إلى ارتكاب مثل تلك الجرائم.

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وأوضح فايز بركات، أن المشكلة تكمن في أن مهنة الخادمة تفتقد إلى قانون ينظمها، وبعمل على توفير تأمينات اجتماعية، وعقود عمل، وعدم خضوع مكاتب العمل إلى جهات رقابية من قبل وزارة القوى العاملة.

وطالب البرلماني بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات، إلى جانب العمل على إيجاد إطار تشريعي يضمن لهن حقوقهم بشكل كامل، وفي نفس الوقت تعمل على توفير الرقابة الكاملة على مكاتب العمل، والتأكد من السمعة، إلى جانب وجود سجل جنائي للعاملات بتلك المهنة.

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