وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يتوقف على بعض الشروط.. تعرف عليها

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قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مباقشة الأوضاع المالية للصندوق، إلى جانب مناقشة خطط العمل على تطور الإعانات المنصرفة إلى العاملين في المنشآت، تبعاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية من القانون الصادر بإنشائه، وبالتحديد المواد الخاصة بمنح الإعانات، والتي تحدد تلك الإعانات بواقع نسبة 100% من الأجر الأساسي للعامل، وبحد أدني يصل إلى 600 جنيهاً مصرياً شهرياً.

وبحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، حيث ترأس الاجتماع وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، وعن العمال، وأعضاء بحكم وظائفهم، أو خبراتهم.

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وأوضح البيان الصادر عن فعاليات اجتماع اليوم، أن المبالغ التي جرى صرفها من قبل صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة التي بلغت ما يقرب من 429.3 مليون جنيهاً مصرياً، استفاد منها ما يقرب من 254 ألفا و994 عامل، يعملون فيما يقرب من 1281 منشأة.

وأكد وزير القوى العاملة على أهمية العمل على تطوير وظائف صندوق إعانات الطوارئ للعمال التي تعمل على تحقيق الغرض الأسمى من إنشاء الصندوق، مع إمكانية العمل على بحث أوجه، ونواحي جديدة خاصة بالاستثمار، وشدد علي أن الصندوق له دورٌ بارزٌ وهام في العمل على حماية العمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، أو المنشآت التي يتم إغلاقها جزئياً أو كليًا، أو يتم خفض عدد عمالها المقيدين بالسجلات المقيدة التأمينات الاجتماعية.

أوضح أن وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص حيث أعلن وزير القوى العاملة ، إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي قد أكد أن وضع حد أدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص، مشروط بالقدرة الاقتصادية، والقدرة المالية للمنشأة، باعتبار القدرة المالية والاقتصادية هي الركيزة الرئيسية، التي تعتمد عليها عملية، وآليات صرف الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

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