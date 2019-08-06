6505 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.. وتحذير للمخالفين

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أعلن رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، عن اعتماد عدد يقرب من 6505 ساحات، لكل منه إمامان، أحدهما إمام أساسي، والإمام الآخر احتياطي من أجل أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً، على أن تكون صلاة العيد بنفس المعايير وبنفس الضواط والشروط المقررة ، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات، ومساجد كبرى.

وشدد رئيس القطاع الدينى، خلال البيان الصحفى الصادر عنه اليوم، أنه لن يتم السماح أيضا بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك، أو بإمامة الناس بصلاته تحت أي ظرف كان.

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وتتلقى ساحات العيد صكوك، وجلود الأضاحى، حيث أعلن المشروع القومى لصكوك الأضاحى عن تحقيقه مبيعات تصل إلى إجمالى 24825 صك أضحية، بمبلغ 44.685.000، وتقرر صرف مكافأة تقدر بحوالي 30 ألف جنيهاً مصرياً للقائمين على المشروع في محافظة الإسكندرية من الموارد الذاتية.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية خلال البيان الصادر عنها لها، أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة لمستحقيها الحقيقيين بعد أن يتم تحويلها إلى أضاحى عيد الأضحى المبارك، على أن يقدموا كشفًا بأسماء المشاركين، ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطات المختصة قبل أن يتم صرفها

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