الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس غداً الأربعاء وبيان بدرجات الحرارة

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أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث توقعوا أن يسود الغد طقس معتدل على مدن ومناطق السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار رطب على مدن ومحافظات الوجه البحري، ومحافظة القاهرة حتى مناطق ومدن شمال الصعيد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية من الصعيد خلال ساعات النهار، لطيفاً خلال ساعات الليل.

الرؤية الأفقية تقل خلال الصباح

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية الأفقية سوف تقل خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على مناطق الشمالية من الدولة المصرية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى معتدلة تنشط على مدن ومناطق جنوب سيناء.

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حالة البحار

وبالنسبة إلى حالة البحرين البحر الأبيض المتوسط، والبحر والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية عليهما تكون شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 26 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 36

العريش 24 32

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 26 36

بني سويف 26 36

المنيا 24 36

أسيوط 25 37

سوهاج 27 38

قنا 28 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 42

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء على بعض من المدن والعواصم الدول العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 28 41

الرياض 28 43

المنامة 25 40

أبو ظبي 33 41

الدوحة 35 44

الكويت 34 47

دمشق 16 36

بيروت 26 30

عمان 16 31

القدس 18 29

غزة 22 31

بغداد 30 45

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