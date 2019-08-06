دورات تدريبية من “الشباب والرياضة” بسنغافورة.. إليكم التفاصيل والشروط

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صرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن إقامة دورات تدريبية بمختلف المجالات من أبرزها المدن الذكية، بناء المؤونة، العمل المناخي، وكذلك القيادة، والبنية التحتية، والاقتصاد، وحوار آسيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار برنامج التعاون مع سنغافورة 2019/ 2020، على أن تكون تلك الدورات التدريبية متاحة إلى فئة الشباب ممن تتوافر لديهم المؤهلات، وكذلك تتوافر لديهم المهارات المحددة باستمارة الطلب.

شروط الحصول على دورة تدريبية بسنغافورة

في حالة قبول أحد المرشحين بإحدى البرامج التدريبية بسنغافورة، فإن الجانب السنغافوري سوف يقوم بمخاطبة المرشح عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به والمسجل باستمارات الترشيح، تبعاً للصفحة الرسمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وعلى المشارك التوجه لوزارة الشباب والرياضة من أجل استكمال كافة إجراءات السفر، علماً بأنه يجب أن توافر الشروط التالية في المرشح:

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إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً.

حصول المرشح على شهادة جامعية أو ما يعادلها من الشهادات الدراسية.

أن يكون للمرشح إلى الدورة التدريبية من ذوي الخبرة العملية بمجال الدورة.

أن يستوفي الشخص المرشخ الاستمارات الخاصة بالدورة التدريبية على أن تعتمد من جهة عمله.

في حالة رغبة المتقدم للحصول على الدورة التدريبية في سنغافورة من الحصول على المزيد من التفاصيل، واستيفاء طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية الضغط هنا.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجانب السنغافوري يتحمل خلال بعض الدورات التدريبية، تكاليف الإقامة، وتكاليف الإعاشة، وتكاليف الانتقالات، مع تقديم كافة ما يتعلق بالبرنامج التدريبي من أدوات، وبرامج تعليمية، بينما يتحمل المشارك تكاليف تذاكر السفر ورسوم تأشيرة الدخول إلى دولة سنغافورة.

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