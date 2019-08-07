بعد حادث معهد الأورام.. البرلمان ينتفض لفرض عقوبات رادعة في قانون المرور الجديد

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بعد حادث انفجار سيارة في محيط معهد الأورام، بسبب سير سيارة عكس الاتجاه، والذي راح بسببه عدد من الضحايا، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن دور الانعقاد المقبل، سيشهد إقرار قانون للمرور به عقوباتٌ شديدة ورادعة للمخالفين، يأتي على رأس هذه العقوبات “السير عكس الاتجاه”.

فقد أكد عدد من النواب أن قانون المرور الذي سيقره المجلس في دور الانعقاد المقبل، يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون والسير عكس الاتجاه معرضا حياة المواطنين للخطر.

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وأوضح وكيل لجنة الدفاعِ والأمن القومي بمجلس النواب النائب يحيى كدواني، أنَّ القانون الجديد المرور يتضمن مقترحًا لتغليظ العقوبة على كل من يخالف قواعد المرور ويسير في عكس الاتجاه، وذلك عن طريق الحبس لمدة تترامح من 6 أشهر حتى عام؛ حتى تكون العقوبة رادعة بشدة لكلِ من تُسول له نفسه مخالفة القواعد المرورية.

وأشار وكيل لجنة الدفاعِ والأمن القومي بمجلس النواب إلى أنَّ اللجان النوعيَّة المختلفة في البرلمان انتهت من إعداد المسوَّدةِ النهائية لقانون المرور الجديد، وذلك من أجل تسريع إقرار القانون الجديد، خلال الجلسة العامة في دور الانعقاد الجديد، مستنكرًا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام.

من جانبه، أكدَّ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء حمدي بخيت، أنَّ قانون المرور الجديد سيُناقش في دور الانعقاد الجديد، في شهر أكتوبر المقبل، عقوبة السير عكس الاتجاه في التعديلاتِ الجديدة لقانون المرور تُعادل عقوبة القتل العمد، وذلك بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى آلاف الجنيهات إلى جانب سحب رُخص المخالفين.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنَّ قانون المرور الجديد سيتضمن نظامًا للقيادة بنحو “50 نقطة” خاطئة إذا تجاوز قائد السيارة هذه النسبة فإن رخصة القيادة تُسحب منه على الفور، وإذا أراد الرخصة مرة عليه أن يخضع إلى عقد اختباراتٍ جديدةٍ لاستخراج الرخصة مرة ثانية.

وأكَّد اللواء حمدي بخيت أن ما حدث أمام معهد الأورام ليس جريمة سير عكس الاتجاه، بل عملًا إرهابيًا مخططًا، يهدُف إلى تفجير وتدمير منطقة حيوية أخرى.

وعلى الصعيد ذاته، قالت عضو لجنة الإدارة المحلية النائبة هانم أبوالوفا، إنَّها تُؤيد اقتراح قانون المرور الجديد، والذي يشدد على ضرورة تغليظ عقوبة المخالفين الذين يسيرون عكس الاتجاه، معرضين أرواح المواطنين للخطر، مؤكدة أنَّ هذه المخالفة منتشرة أيضًا في عدد من المحافظات، ما يُسفر عن قتل العديد من أرواح الأبرياء عن طريق الخطأ.

يشار إلى أن المادة 76 مكرر من قانون المرور يتص على عقوبة مخالفة السير عكس الاتجاه، وهي من المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، ويعاقب عليه القانون المخالف بالحبس لمدة عاما، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، وتصل إلى نحو عشرة آلاف جنيه، وإذا نتج عن هذه المخالفة إصابة أو وفاة تصل الغرامة إلى خمسة عشر ألف جنيه مع إلغاء الرخصة، وسحب رُخصة القيادة من السائق.

كانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 20 حالة وفاة، و30 مصابًا، وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص تعازيه إلى أسر الضحايا، مؤكدًا عزم مصر على اقتلاع الإرهاب من جذوره.