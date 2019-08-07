بالفيديو.. التموين: لا نية لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

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أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات الدكتور عمرو مدكو، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق من أجل إدراج زيادة على أسعار رغيف الخبز المدعم، الذي يدخل ضمن منظومة التموين، وأكد على ثبات سعر رغيب الخبز المدعم عند قيمة 5 قروش للرغيف الواحد.

جاءت تلك التصريحات من الدكتور عمرو مدكور، خلال لقاء له عبر برنامج “على مسئوليتي”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”

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وأضاف عمرو مدكور أن تحرير سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”،، وزيادة سعر القمح، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، وأصبح سعر التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم تتجاوز قيمة الـ 60 قرشاً، ورغم ذلك تقوم الدولة المصرية ببيع رغيف الخبز إلى المواطن المصرية في بطاقة التموين بقيمة 5 قروش فقط لرغيف الخبز الواحد المدعم.

وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن ما يقرب من 70 مليون مواطن مصري، يحصلون على الخبز المدعم يومياً بواقع 3.5 مليار رغيف خبز يومياً يتم إنتاجهم ضمن منظومة الخبز المدعم بمصر.

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