قرار من مجلس الوزراء بتحديد 5 أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة

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أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً وزارياً باعتبار الفترة من يوم السبت القادم الموافق 10 من شهر أغسطس لعام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من شهر أغسطس لعام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1440 هجرياً/ 2019 ميلادياً.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تهانية للشعب المصري العظيم، متمنيًا أن يعيد الله جل وعلا عليه عيد الأضحى المبارك على مصر وعلى الأمتين العربية، والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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