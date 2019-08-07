“الأرصاد” تعلن حالة الطقس في عيد الأضحى بمصر والسعودية

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، حالة الطقس خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن الطقس من المتوقع أن يشهد خلال هذه الأيام اعتدال في درجات الحرارة وذلك على السواحل الشمالية، مؤكدة أن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وأن يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، والمحافظات الموجودة في جنوب البلاد، خلال ساعات النهار، على أن يكون الطقس لطيفًا ليلًا على الأنحاء كافة.

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كما حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، من تكوين شبورة مائية على الطرق الزراعية المُؤدية إلى مُدن القناة والسَّواحل الشمالية في الصباح الباكر، موضحة أن الرؤية بعد ذلك التوقيت ستكون واضحة أمام قائدي السيارات ما يسمح بحركة السفر على كل الطرق في أمان.

وطمْأنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين، بأن الأجواء في إجازة عيد الأضحى المُبارك تسمح بالخروج إلى جميع الحدائق العامة والمنتزهات؛ للاستمتاع بها، مشيرة إلى أنَّ المواطنين سيستمتعون كذلك بالشواطئ المطلة على البحر الأحمر واليحر المتوسط، وكذا الخروجات النيلية.

وأكدّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الأراضي المقدسة مكة والمدينة، من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خلال فترة عيد الأضحى المبارك؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، ويكون معتدلًا ليلًا، مشيرة إلأى أنَّ من المتوقع أن تترواح درجات الحرارة العظمى بين 42 إلى 44 درجة، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى من 28 درجة إلى 30 درجة.

ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة على الأنحاء كافة وهي:

الوجه البحري والقاهرة تتراوح الحرارة من 36 ـ 38 درجة

السواحل الشمالية تتراوح الحرارة من 32 ـ 33 درجة

جنوب سيناء تتراوح الحرارة من 38 ـ 40 درجة.

شمال الصعيد تتراوح الحرارة من 38 ـ 40 درجة

جنوب الصعيد تتراوح الحرارة من 40 ـ 42 درجة