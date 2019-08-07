الرئيس يوجه رسالة حاسمة للإرهابيين والمخربين.. “مش هتقدروا”

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إن هناك العديد من المشروعات التي انتهت، وتحتاج إلى الافتتاح، “في مشاريع كتير خلصت، ومفترض نفتتحها علشان نفرح، ونأكد وجود الأمل اللي الأشرار المخربين المدمرين بيحاولوا يهدوه”.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته خلال فعاليات افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الإرهابيين الذين يستهدفون الدولة المصرية، “لأ لأ، مش هتقدروا، مش علشان إحنا جامدين يعني، لأ، لأن ربنا ميرضاش بكده، ربنا خلق الإنسان لعمارة الأرض مش لتخريبها أو قتل الإنسان”.

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وتابع الرئيس، “شوفوا يا كل المصريين بصوا على الدنيا حوالينا، هل في دين بيقام كده؟ هل في إصلاح يقام بالهدم؟ أنا قولت الكلام ده مرة، ومرات كتيرة بس التصدي ليه مش الدولة بس، إحنا كمجتمع لازم نفهم أولادنا ونوعيهم ونحصنهم ضد الفكر ده”.

وأكد السيد الرئيس، “مفيش دول هتطلع قدام بالهدم، هتطلع بالانضباط، والجهد، والتعليم، والصبر، والبناء، بقول تاني ربنا ميرضاش بكده، إحنا في طريقنا هنفضل نبني ونعمر طول ما إحنا عايشين”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إفتتاح منذ وقت قليل، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية بمجال الأسمدة الفوسفاتية في منطقة الشرق الأوسط، وتجدر الإشارة إلى أن المجمع تم الانتهاء منه في وقت قياسي، تبعاً لأعلى معدلات الجودة بالعالم.

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