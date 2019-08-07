الرئيس: جورنال كاتب محتاجين تريليون دولار لحل المشاكل.. لأ دول مصاريف

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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تتحرك بمسؤولية وبجدية كبيرة من أجل تغيير الواقع، وبناء وتعمير الدولة المصرية، والعمل على تحقيق نهضة كبرى بها، وأشار إلى أنّ التحدي الأكبر، الذي يواجه مصر مع أي شركات تنفذ مشروعات مع الدولة هو الوقت، “إحنا بنضغط الوقت عشان نشغل مصريين، ونغير حياتهم، ومستقبلهم وأسرهم”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته خلال فعاليات حفل افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، “أنّ ما تنفذه الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، هو أقصى معدلات من الممكن أن تتم، لكن ما زال المطلوب كثيراً”.

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وأوضح السيد الرئيس “كنت لسا بتكلم مع مسؤولي الدولة المصرية، وقلتلهم إني قولت إننا بنحتاج موازنة حوالي ترليون دولار لدولة بحجم مصر، فلقيتها في الجورنال لحل مشاكل مصر نحتاج تريليون دولار، وده مش صح، أنا بتكلم عن مصروف مش بتكلم عن حل مشكلات، دولة مصر فيها 100 مليون، مصروفها السنوي ترليون دولار”.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: “أنا بقول الكلام ده عشان زمايلنا اللي بيقروا، ويسمعوا، يعرفوا إن الحكاية محتاجة جهدنا كلنا، جهد الدولة المصرية، وجهد كل الشرفاء من المصريين بالقطاع الخاص، وأنا داعم ليهم”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة تم خلال وقت قياسي، وهو من أكبر المشروعات القومية بمجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط.

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